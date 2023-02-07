Дешевые дроны-камикадзе за $500 помогают на фронте ВСУ: что известно (видео)

Летательные аппараты стоимостью $500 могут поднимать до 2 кг взрывчатки. Скоро их испытатют и передадут защитникам на фронт.

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Команда из Черкасс производит для Вооруженных сил Украины самодельные дроны-камикадзе. Разработчики рассказали о своем проекте "5 каналу".

Группа инженеров и айтишников объединилась в команду под названием "Черкаський дронбуд", чтобы создать дешевый, но быстрый и эффективный ударный БПЛА. Часть деталей они купили за рубежом, а часть — самостоятельно напечатали на 3D-принтере. По словам инженера Егора Годованюка, комплектующие удалось быстро собрать с помощью коллег из Украины, Польши и других стран.

Как можно заметить на видео, за основу взяли квадрокоптер от китайского производителя iFlight стоимостью около $120, а моторы к нему — от компании XING. А вот систему для полезной нагрузки сделали сами — с ее помощью дрон должен поднимать взрывчатку весом до 2 кг в зависимости от дальности полета, необходимой военным для выполнения боевых задач. Стоимость одного коптера составляет около $500.

Помимо квадрокоптеров, черкасские инженеры разработали для ВСУ беспилотные самолеты для ведения разведки. Они уже собрали первый прототип, готовый к проведению испытательных полетов. Производство одного такого аппарата обходится примерно в $3000.

Спустя несколько недель после начала работы "Дронбуд" начал получать заказы от военнослужащих. Дронов-камикадзе требуется много, поскольку они одноразовые — взрываются при столкновении с целью. Самолеты-разведчики живут немного дольше, но их часто сбивают российские войска.

В сотрудничестве с общественной организацией "Черкасский институт города" разработчики открыли школу для обучения операторов. Будущие пилоты тренируются с помощью программы-симулятора, установленной на ноутбуки, используя при этом настоящие контроллеры дронов. "Налетав" определенное количество часов, они переходят к управлению мини-беспилотникаии в помещении, а затем допустят к моделям побольше.

В конце недели операторы, прошедшие обучение, планируют испытать ударные дроны. В случае успеха инженеры отправят "камикадзе" на передовую, где ВСУ будут применять их для уничтожения российских войск.

"Каждый такой аппарат спасает жизни наших военных и не спасает жизни нашего врага", — отметил руководитель "Черкаского института города" Иван Подолян.

В январе писали, как дроны-камикадзе ВСУ уничтожают российскую технику стоимостью миллионы долларов. ОО "Хортицька Варта" из Запорожья решила заказать для украинских военных самодельные ударные БПЛА стоимостью около $400. Бойцы ВСУ показали их работу на практике.

Также дроны-камикадзе для ВСУ разработали в Кривом Роге. Довольно крупный аппарат самолетного типа может нести до 20 кг взрывчатки со скоростью до 150 км/ч и подниматься на высоту до 5 км.