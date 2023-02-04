Тримають у страху: морпіхи показали, як знищують солдатів ЗС РФ ударними дронами (відео)

Українські оператори регулярно влаштовують бомбардування на передовій, заважаючи просуванню піхоти.

Related video

Бійці 501 Окремого батальйону морської піхоти Збройних сил України використовують ударні дрони, щоб десятками знищувати російських окупантів на фронті на Донеччині. Відеозапис від військових опублікував Telegram-канал "Оперативний ЗСУ ".

Донецька область стала однією з найгарячіших точок на війні в Україні, російські війська намагаються захопити місто Бахмут, щоб закріпитися в регіоні та вийти на його адміністративні кордони. Морські піхотинці активно заважають просуванню росіян, влаштовуючи бомбардування за допомогою безпілотників, озброєних гранатами.

У своєму ролику морські піхотинці продемонстрували атаки на кілька груп ЗС РФ, які переміщуються на передовій. Деякі гранати влучили прямо по цілях, вразивши живу силу противника, інші вибухнули занадто далеко, щоб завдати серйозної шкоди, але навіть в останньому випадку росіяни змушені падати на землю, побоюючись повторного удару. Таким чином оператори БПЛА тримають окупантів у постійній напрузі, заважаючи вести бойові дії, адже граната може прилетіти будь-якої миті.

Раніше 36-а окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського показала, як за допомогою дронів знищує росіян в Донецькій області. Екіпажі безпілотників закидали позиції російських військ гранатами, вразивши два бронетранспортери та дев'ять військових.

Наприкінці січня ЗСУ показали, як дрон ліквідував російських солдатів під Бахмутом. Оператори виявили вогневу точку в одному з окопів і запустили дрон-камікадзе, який знищив її разом із двома бійцями ЗС РФ.

Нещодавно український дрон BAVOVNA знищив солдата ЗС РФ на передовій. Окупант помітив БПЛА і відкрив вогонь, але програв дуель через майстерність оператора.