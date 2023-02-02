Пекельні подарунки: ЗСУ показали, як дрони розправилися з окупантами на Донбасі (відео)

Екіпажам БПЛА влучними ударами вдалося вразити кілька бронетранспортерів і щонайменше дев'ять російських солдатів.

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Морські піхотинці зі Збройних сил України за допомогою дронів знищують техніку та живу силу російських військ на Донеччині. Кадри бойових дій у Facebook опублікувала пресслужба 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

Бригада влаштувала "полювання" на окупантів разом із бійцями 503-го Окремого батальйону морської піхоти. Екіпажі БПЛА вистежили позиції російських військових та закидали їх боєприпасами з висоти пташиного польоту.

У ролику показано влучання бомб по двох бронетранспортерах і щонайменше дев'яти солдатах ЗС РФ. В одному з випадків оператор помітив колону російських піхотинців, дочекався, коли вони підійдуть ближче, а потім завдав удару, який вразив одразу шістьох. Невідомо, чи загинули солдати противника, але всі вони після вибуху впали на землю і не змогли піднятися самостійно..

"Пекельні "подарунки" щедро падають на голови загарбникам, коли в небі чатують дрони морпіхів", — зазначила пресслужба в описі ролика.

У жовтні повідомляли, що українські морські піхотинці почали самі робити дрони для бойових дій. Вони швидко опанували основні технології за допомогою знайомого інженера, а потім зібрали кілька літальних апаратів під свої потреби.

Напередодні писали, як українські дрони R18 знищили танки ЗС РФ на Донбасі. Завдяки потужним двигунам, безпілотник може піднімати кумулятивні гранати та важкі бомби, що пробивають броню.

У січні командир роти ЗСУ Юрій Федоренко назвав топові дрони для передової. За його словами, найкориснішими для українських військовослужбовців виявились комерційні моделі DJI Mavic 3, DJI Matrice 30T, DJI Matrice 300, Autel.