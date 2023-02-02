Адские подарки: ВСУ показали, как дроны расправились с оккупантами на Донбассе (видео)

Экипажам БПЛА меткими ударами удалось поразить несколько бронетранспортеров и не менее девяти российских солдат.

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Морские пехотинцы из Вооруженных сил Украины с помощью дронов уничтожают технику и живую силу российских войск в Донецкой области. Кадры боевых действий в Facebook опубликовала пресс-служба 36-ой отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

Бригада устроила "охоту" на оккупантов совместно с бойцами 503-го Отдельного батальона морской пехоты. Экипажи БПЛА выследили позиции российские военных и забросали их боеприпасами с высоты птичьего полета.

В ролике показаны попадания бомб по двум бронетранспортерам и как минимум девяти солдат ВС РФ. В одном из случаев оператор заметил колонну российских пехотинцев, дождался, когда они станут поближе, а затем нанес удар, поразивший сразу шестерых. Неизвестно, погибли ли солдаты противника, но все они после взрыва упали на землю и не смогли подняться самостоятельно.

"Адские "подарки" щедро падают на головы захватчикам, когда в небе караулят дроны морпехов", — отметила пресс-служба в описании ролика.

В октябре сообщали, что украинские морские пехотинцы начали сами делать дроны для боевых действий. Они быстро освоили основные технологии с помощью знакомого инженера, а затем собрали несколько летательных аппаратов под свои нужды.

Накануне писали, как украинские дроны R18 уничтожили танки ВС РФ на Донбассе. Благодаря мощным двигателям, беспилотник может поднимать кумулятивные гранаты и тяжелые бомбы, пробивающие броню.

В январе командир роты ВСУ Юрий Федоренко назвал топовые дроны для передовой. По его словам, самыми полезными для украинских военнослужащих оказались коммерческие модели DJI Mavic 3, DJI Matrice 30T, DJI Matrice 300, Autel.