"Доставили полум'яне вітання": як дрон ЗСУ знищив росіян під Бахмутом (відео)

Безпілотник дозволив українським захисникам підірвати вогневу точку окупантів, які засіли в окопі.

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Сили спеціальних операцій Збройних сил України застосували дрон для знищення позиції російських військ на Бахмутському напрямку. Вони опублікували відеозвіт на офіційному каналі в Telegram.

Оператори ССО проводили розвідку з повітря та виявили вогневу позицію ЗС РФ, обладнану в одному з окопів. Українські військові запустили дрон-камікадзе та за його допомогою підірвали точку, знищивши двох російських бійців.

"Доставили полум'яне вітання окупанту, — зазначили автори ролика. — Ми завжди знайдемо спосіб доставки".

Раніше стало відомо, що СБУ відзвітували, як знищили дронами росіян під Бахмутом. Центр спецоперацій "А" використав безпілотник-камікадзе, щоб уразити російських військових у траншеях. Один із БПЛА, що вибухнули, вивів із ладу як мінімум чотирьох окупантів.

У грудні дрон ЗСУ вразив російський танк на Бахмутському напрямку. Бойова техніка ЗС РФ намагалася прорватися до позиції ССО, але оператор вчасно помітив її та скинув снаряд просто під вежу.

Писали також, як батальйон "Бердянськ" 110-ї бригади Територіальної оборони за допомогою дрона закидав гранатами російського військового, який сховався в зруйнованій будівлі. Він зумів пережити перший вибух, але оператори знову його вистежили й добили другим ударом.