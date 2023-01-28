"Доставили пламенный привет": как дрон ВСУ уничтожил россиян под Бахмутом (видео)

Беспилотник позволил украинским защитникам взорвать огневую точку оккупантов, засевших в окопе.

Related video

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины применили дрон для уничтожения позиции российских войск на Бахмутском направлении. Они опубликовали видеоотчет на официальном канале в Telegram.

Операторы ССО проводили разведку с воздуха и обнаружили огневую позицию ВС РФ, оборудованную в одном из окопов. Украинские военные запустили дрон-камикадзе и с его помощью взорвали точку, уничтожив двух российских бойцов.

"Доставили пламенный привет оккупанту", — отметили авторы ролика. — "Мы всегда найдем способ доставки".

Ранее стало известно, СБУ отчитались, как уничтожили дронами россиян под Бахмутом. Центр спецопераций "А" использовал беспилотник-камикадзе, чтобы поразить российских военных в траншеях. Один из взорвавшихся БПЛА вывел из строя как минимум четверых оккупантов.

В декабре дрон ВСУ поразил российский танк на Бахмутском направлении. Боевая техника ВС РФ пыталась прорваться к позиции ССО, но оператор вовремя заметил ее и сбросил снаряд прямо под башню.

Писали также, как батальон "Бердянск" 110-й бригады Территориальной обороны с помощью дрона забросали гранатами российского военного, спрятавшегося в разрушенном здании. Он сумел пережить первый взрыв, но операторы снова его выследили и добили вторым ударом.