Дрон ВСУ выследил оккупанта и поразил его гранатами на передовой (видео)

После первого взрыва боец ВС РФ попытался скрыться от операторов под деревом, но второй оборвал его жизнь.

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Украинские аэроразведчики с помощью дрона выследили и уничтожили российского солдата на фронте. Видеоролик опубликовал в YouTube-канал "Еспресо".

Аэроразведка батальона "Бердянск" 110-й бригады Территориальной обороны заметила оккупанта, укрывшегося в руинах хозяйственной постройки без крыши. Судя по кадрам, россиянин спрятался, чтобы поговорить по телефону, но бойцы ВСУ нарушили его уединение.

Пока один беспилотник снимал происходящее на камеру, второй завис высоко над зданием и сбросил гранату точно в цель. Оглушенный солдат выжил и бросился наутек, но украинские операторы продолжили охоту. Аэроразведчики проследили за жертвой до новой позиции, где боец ВС РФ попытался скрыться под деревом. Дрон сбросил еще одну гранату, и после второго взрыва оккупант перестал шевелиться, предположительно, погиб.

Ранее писали, как под Новый год украинские военные уничтожили российского солдата с помощью дрона DJI Mavic. Боец сводной тактическу группы ВСУ "Адам" сбросил с беспилотника две гранаты с посланиями: "За Севастополь" и "За симферополь".

29 декабря под Бахмутом беспилотник ВСУ уничтожил российский танк, который приближался к украинским позициям. Оператор Сил специальных операций благодаря дрону с тепловизором вовремя обнаружил боевую машину противника и метко сбросил на нее снаряд.