Дрон ВСУ уничтожил российский танк метким попаданием: как это произошло (видео)

Снаряд угодил боевой машине под башню, помешав атаковать позиции защитников Украины.

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Украинский оператор с помощью дрона уничтожил российский танк в районе Бахмута Донецкой области. Пресс-служба Сил специальных операций разместила видеоролик в cвоем Telegram-канале.

Военные сообщают, что танк ВС РФ ночью приближался к позиции ССО, но оператор вовремя заметил вражескую технику и нанес упреждающий удар. С помощью беспилотника с тепловизором он сбросил снаряд с воздуха и попал прямо под башню. На записи можно заметить мощный взрыв, но неизвестно, что случилось с экипажем танка.

"Бахмутский треугольник — тут пропадают железяки оккупанта", — отметила пресс-служба в описании ролика.

Несколько дней назад писали, как украинский дрон уничтожил вражеский танк Т90М. Предполагается, что после наезда на мину экипаж бросил технику, а операторы ВСУ решили добить ее, чтобы оккупанты не смогли отремонтировать и вернуть на поле боя.

Сообщали также, что ВСУ эффективно используют гоночные дроны для уничтожения российской техники. Эти БПЛА очень быстрые, маневренные, поэтому требуют большого мастерства операторов вдобавок быстро разряжаются.

24 декабря появилась информация, что российский дрон-камикадзе "Ланцет" не пробил маскировочную сетку танка ВСУ. Беспилотник столкнулся с деревом и развалился на две части.