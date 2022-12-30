Дрон ЗСУ знищив російський танк влучним потраплянням: як це сталося (відео)

Снаряд влучив у бойову машину під башту, завадивши атакувати позиції захисників України.

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Український оператор за допомогою дрона знищив російський танк у районі Бахмута Донецької області. Пресслужба Сил спеціальних операцій розмістила відеоролик у своєму Telegram-каналі.

Військові повідомляють, що танк ЗС РФ вночі наближався до позиції ССО, але оператор вчасно помітив ворожу техніку та завдав запобіжного удару. За допомогою безпілотника з тепловізором він скинув снаряд із повітря і влучив прямо під башту. На записі можна побачити потужний вибух, але невідомо, що сталося з екіпажем танка.

"Бахмутський трикутник. Тут зникає залізяччя окупанта!" — зазначила пресслужба в описі ролика.

Декілька днів тому писали, як український дрон знищив ворожий танк Т90М. Передбачається, що після наїзду на міну екіпаж покинув техніку, а оператори ЗСУ вирішили добити її, щоб окупанти не змогли відремонтувати та повернути на поле бою.

Повідомляли також, що ЗСУ ефективно використовують гоночні дрони для знищення російської техніки. Ці БПЛА дуже швидкі, маневрені, тому вимагають великої майстерності операторів також швидко розряджаються.

24 грудня з'явилася інформація, що російський дрон-камікадзе "Ланцет" не пробив маскувальну сітку танка ЗСУ. Безпілотник зіткнувся з деревом і розвалився на дві частини.