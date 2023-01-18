"Устроили ад": дроны-убийцы СБУ уничтожили россиян под Бахмутом (видео)

Беспилотники настигли оккупантов в траншеях, которые пережили предыдущие атаки ВСУ.

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Центр спецопераций "А" Службы безопасности Украины используют дроны-камикадзе для эффективного уничтожения российских солдат под Бахмутом в Донецкой области. Пресс-служба опубликовала видео и детали на официальном YouTube-канале.

Во время ведения разведки с воздуха украинские спецназовцы направили дрон к позициям ВС РФ и обнаружили траншеи, где укрывались российские солдаты. Среди множества трупов удалось заметить и живых оккупантов, которые курили или глубже закапывались в землю, ожидая следующей атаки.

Операторы СБУ запустили несколько дронов-камикадзе и ликвидировали россиян, переживших предыдущие удары украинских войск. На видео можно заметить как минимум четырех бойцов ВС РФ, пораженных сильными взрывами.

"Устроили оккупантам ад под Бахмутом", — отметили представители СБУ. — "После серии попаданий дронами-камикадзе по их позициям количество "демобилизированных" россиян значительно увеличилась. Мы деремся за каждый сантиметр нашей земли. Работаем до полной победы".

14 января показали, как СБУ с помощью дрона атаковала российскую БМБ вместе с военными. Солдаты российской армии расположились в лесополосе и курили рядом с техникой, когда БПЛА-камикадзе врезался в броню взорвался. Как заявила СБУ, бронетранспортер и солдаты в результате атаки были уничтожены.

Днем ранее писали, как ВСУ уничтожили танки россиян дронами-камикадзе в Донецкой области. Видео, снятые с беспилотников, показали сгоревшую боевую технику оккупантов.

В декабре рассказывали, как украинские военные переделывают гоночные дроны, превращая их в камикадзе. Дешевые коммерческие БПЛА не могут поднять много взрывчатки, но их скорость и маневренность позволяет операторам наносить точные удары.