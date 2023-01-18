"Влаштували пекло": дрони-вбивці СБУ знищили росіян під Бахмутом (відео)

Безпілотники наздогнали окупантів у траншеях, які пережили попередні атаки ЗСУ.

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Центр спецоперацій "А" Служби безпеки України використовують дрони-камікадзе для ефективного знищення російських солдатів під Бахмутом у Донецькій області. Пресслужба опублікувала відео та деталі на офіційному YouTube-каналі.

Під час ведення розвідки з повітря українські спецназівці направили дрон до позицій ЗС РФ та виявили траншеї, де ховалися російські солдати. Серед безлічі трупів вдалося помітити і живих окупантів, які курили чи глибше закопувалися в землю, чекаючи на наступну атаку.

Оператори СБУ запустили кілька дронів-камікадзе та ліквідували росіян, які пережили попередні удари українських військ. На відео можна помітити щонайменше чотирьох бійців ЗС РФ, уражених сильними вибухами.

"Влаштували окупантам пекло під Бахмутом", — зазначили представники СБУ. — "Після серії попадань дронами-камікадзе по їхнім позиціям кількість "демобілізованих" росіян значно збільшилася. Ми б'ємося за кожен сантиметр нашої землі. Працюємо до повної перемоги".

14 січня показали, як СБУ за допомогою дрону атакувала російську БМБ разом із військовими. Солдати російської армії розташувалися в лісосмузі і курили поряд з технікою, коли БПЛА-камікадзе врізався в броню. Як заявила СБУ, бронетранспортер і солдатів унаслідок атаки було знищено.

На день раніше писали, як ЗСУ знищили танки росіян дронами-камікадзе в Донецькій області. Відео, зняті з безпілотників, показали бойову техніку окупантів, що згоріла.

У грудні розповідали, як українські військові переробляють гоночні дрони, перетворюючи їх на камікадзе. Дешеві комерційні БПЛА не можуть підняти багато вибухівки, але їхня швидкість і маневреність дозволяє операторам завдавати точних ударів.