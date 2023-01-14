"Демобілізували": СБУ за допомогою дрона знищила російську БМП разом із військовими (відео)

Окупанти курили на позиції посеред лісопосадки, не підозрюючи про наближення небезпеки.

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Фахівці Служби безпеки України за допомогою дрона-камікадзе знищили російську військову техніку на фронті. Пресслужба відомства опублікувала відеоролик на офіційній сторінці у Facebook.

Оператори з Центру спецоперацій "А" СБУ виявили позицію росіян, облаштовану посеред лісосмуги "на одному з найгарячіших напрямків". Судячи з ролика, вони направили туди безпілотник з керуванням від першої особи (First person viev або FPV) і вибрали найціннішу мету — бойову машину піхоти, поряд з якою на той момент перебували солдати-курці. Спецслужба запевняє, що техніку та військових було знищено в результаті атаки.

"Влаштували російським окупантам чергову "демобілізацію". Любите концерти, окупанти? Вирушайте на "концерт Кобзона" під відповідну музику", — зазначається у пості.

Напередодні українські десантники показали, як знищили російські танки дронами-камікадзе із керуванням від першої особи. Після зіткнення з БПЛА ворожа техніка вибухнула і згоріла майже вщент.

У грудні з'явилося відео, як Нацгвардія України застосовує дрони-камікадзе проти БМП окупантів під Авдіївкою. Завдяки влучності операторів їм вдалося уразити чотири одиниці бронетехніки.

Журналісти Forbes розповіли, як українські військові використовують гоночні дрони для знищення техніки ЗС РФ. Вони переробляють легкі та швидкі літальні апарати, прикріплюючи до них смертоносні вибухові пристрої.