"Демобилизовали": СБУ с помощью дрона уничтожила российскую БМП вместе с военными (видео)

Оккупанты курили на позиции посреди лесопосадки, не подозревая о приближении угрозы.

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Специалисты Службы безопасности Украины с помощью дрона-камикадзе уничтожили российскую военную технику на фронте. Пресс-служба ведомства опубликовала видеоролик на официальной странице в Facebook.

Операторы из Центра спецопераций "А" СБУ обнаружили позицию россиян, обустроенную посреди лесополосы "на одном из самых горячих направлений". Судя по ролику, они направили туда беспилотник с управлением от первого лица (First person viev или FPV) и выбрали самую ценную цель — боевую машину пехоты, рядом с которой в тот момент находились курящие солдаты. Спецслужба уверяет, что техника и военные были уничтожены в результате атаки.

"Устроили российским оккупантом очередную "демобилизацию". Любите концерты, оккупанты? Отправляйтесь на "концерт Кобзона" под соответствующую музыку", — отмечается в посте.

Накануне украинские десантники показали, как уничтожили российские танки дронами-камикадзе с видом от первого лица. После столкновения с БПЛА вражеская техника взорвалась и сгорела практически дотла.

В декабре появилось видео, как Нацгвардия украины применяет дроны-камикадзе против БМП оккупантов под Авдеевкой. Благодаря меткости операторов, им удалось поразить четыре единицы бронетехники.

Журналисты Forbes рассказали, как украинские военные используют гоночные дроны для уничтожения техники ВС РФ. Они переделывают легкие и быстрые летательные аппараты, прикрепляя к ним смертоносные взрывные устройства.