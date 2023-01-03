Дрон ЗСУ вистежив окупанта та вразив його гранатами на передовій (відео)

Після першого вибуху боєць ЗС РФ спробував втекти від операторів, переховуючись під деревом, але другий обірвав його життя.

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Українські аеророзвідники за допомогою дрону вистежили та знищили російського солдата на фронті. Відеоролик опублікували у YouTube-каналі " Еспресо ".

Аеророзвідка батальйону "Бердянськ" 110-ї бригади Територіальної оборони помітила окупанта, який сховався в руїнах господарської будівлі без даху. Судячи з кадрів, росіянин сховався, щоб поговорити по телефону, але бійці ЗСУ порушили його усамітнення.

Поки один безпілотник знімав те, що відбувається на камеру, другий завис високо над будинком і скинув гранату точно в ціль. Оглушений солдат вижив і кинувся навтьоки, але українські оператори продовжили полювання. Аеророзвідники прямували за жертвою до нової позиції, де боєць ЗС РФ спробував сховатися під деревом. Дрон скинув ще одну гранату, і після другого вибуху окупант перестав ворушитися, ймовірно, загинув.

Раніше писали, як під Новий рік українські військові знищили російського солдата за допомогою дрону DJI Mavic. Боєць зведеної тактичної групи ЗСУ "Адам" скинув з безпілотника дві гранати з посланнями: "За Севастополь" та "За Сімферополь".

29 грудня під Бахмутом безпілотник ЗСУ знищив російський танк, який наближався до українських позицій. Оператор Сил спеціальних операцій завдяки дрону з тепловізором вчасно виявив бойову машину супротивника та влучно скинув на неї снаряд.