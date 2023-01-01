ЗСУ за допомогою дрона відправили росіянам новорічні "подарунки" (відео)

Оператори знищили російського солдата гранатами з написами "За Сімферополь" та "За Севастополь", які скинули з квадрокоптера.

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Зведена тактична група Збройних сил України "Адам" використала дрони, щоб доставити новорічні "подарунки" російським військовим на передовий. Відео доставлення підрозділ опублікував на сторінці у Facebook.

Українські військовослужбовці підготували для окупантів гранати на кшталт "ВОГ" із стабілізаторами, на яких розмістили різні послання. На одному зі снарядів написали "За Севастополь", на іншому — "За Сімферополь 2014 від Наталочки", а потім прикріпили їх до механізму скидання квадрокоптера DJI Mavic і відправили у бік росіян.

Оператор спрямував дрон до передбачуваних позицій ЗС РФ, стежачи за тим, що відбувається на землі, через камеру літального апарату. Через деякий час захисник України помітив окупанта, який причаївся під деревами в смузі лісопосадки, і почав бомбардувати. Перший боєприпас розірвався досить далеко від цілі, але другий упав зовсім поруч та уразив російського солдата — на кадрах видно, що він не рухався.

В іншому ролику ЗТГ "Адам" показала більше випадків знищення ЗС РФ за допомогою дронів. Влучний оператор із позивним "Джексон" із великої висоти закинув "ВОГи" і ручні гранати в окопи до російських солдат, деякі снаряди уразили цілі у відкритому полі, змушуючи інших військових тікати в пошуках укриттів.

У листопаді ЗТГ "Адам" показала, як БПЛА знищують росіян під Бахмутом. Атаки виявилися дуже ефективними проти живої сили, на кадрах зафіксовано велику кількість поранених і мертвих солдат російської армії.

У ніч на 1 січня ЗС РФ відправили українцям новорічне послання за допомогою дрону Shahed. Силам ППО вдалося збити над Київською областю іранський безпілотник, на якому окупанти залишили напис "З Новим роком" та різні малюнки.