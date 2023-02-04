Держат в страхе: морпехи показали, как истребляют солдат ВС РФ ударными дронами (видео)

Украинские операторы регулярно устраивают бомбардировки на передовой, мешая продвижению пехоты.

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Бойцы 501 Отдельного батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины используют ударные дроны, чтобы десятками уничтожать российских оккупантов на фронте в Донецкой области. Видеозапись от военных опубликовал Telegram -канал "Оперативний ЗСУ".

Донецкая область стала одной из самых "горячих точек" на войне в Украине, российские войска пытаются захватить город Бахмут, чтобы закрепиться в регионе и выйти на его административные границы. Морские пехотинцы активно мешают продвижению россиян, устраивая бомбардировки с помощью беспилотников, вооруженных гранатами.

В своем ролике морские пехотинцы продемонстрировали атаки на несколько групп ВС РФ, которые перемещаются на передовой. Некоторые гранаты попали прямо по целям, поразив живую силу противника, другие взорвались слишком далеко, чтобы нанести серьезный ущерб, но даже в последнем случае россияне вынуждены падать на землю, опасаясь повторного удара. Таким образом операторы БПЛА держат оккупантов в постоянном напряжении, мешая вести боевые действия, ведь граната может прилететь в любой момент.

Ранее 36-ая отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского показала, как с помощью дронов уничтожает россиян в Донецкой области. Экипажи беспилотников забросали позиции российских войск гранатми, поразив два бронетранспортера и девять военных.

В конце января ВСУ показали, как дрон ликвидировал российских солдат под Бахмутом. Операторы обнаружили огневую точку в одном из окопов и запустили дрон-камикадзе, который уничтожил ее вместе с двумя бойцами ВС РФ.

Недавно украинский дрон BAVOVNA уничтожил солдата ВС РФ на передовой. Оккупант заметил БПЛА и открыл по нему огонь, но проиграл дуэль из-за мастерства оператора.