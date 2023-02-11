Россияне сообщают об ударе подводным дроном по мосту в Затоке: в ОВА ответили (видео)

Официальные лица пока не подтвердили достоверность ролика и предположили, что он может быть "вбросом" со стороны РФ.

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Россияне заявляют, будто успешно атаковали мост в поселке Затока Одесской области с помощью подводного дрона. Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук прокомментировал информацию в эфире телемарафона.

В социальных сетях распространяется видео, на котором неопознанный аппарат вынырнул из воды, подплыл к опоре моста и взорвался, на записи видна дата и время: 10 февраля 19:17. По информации блогера Яна Матвеева, инцидент произошел в Затоке, но он предупредил: видео может быть "вбросом" со стороны россиян. Российский телеканал "Царьград ТВ" уверяет, что Россия впервые применила подводный дрон с начала войны и, якобы, уничтожила опору моста.

Изначально ролик появился в пропагандистских Telegram-каналах, а затем и в одесских. "Типичная Одесса" текстом сообщила о взрыве на мосту в Затоке в 21:32, ссылаясь на многочисленные сообщения от местных жителей. По информации канала, беспилотник проник со стороны Черного моря и атаковал опоры, после взрыва территорию вокруг моста оцепили.

Сергей Братчук заявил, что у Одесской ОВА пока не подтвердила и не опровергла достоверность видеозаписи с атакой дрона:

"Мы уже походили "вбросы" таких видео и распространение подобной информации".

Глава Одесской ОВА Максим Марченко на своем Telegram-канале призвал украинцев не публиковать и не комментировать "определенные моменты, которые появляются в социальных сетях". Он напомнил, что ВС РФ могут использовать сообщения для корректировки своих ударов в будущем.

Ранее глава Минцифры Михаил Федоров заявил о запуске флота украинских морских дронов. Надводные аппараты могут преодолевать расстояния до 800 км и атаковать российские корабли, а также вести разведку, передавая видео с камер на 400 км.

Писали также, что в ночь на 11 февраля дроны Shahed поразили объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области. Два прилета зафиксировали в Криворожском, и один — в Никопольском районе.