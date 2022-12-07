Украина запустит Флот морских дронов уже в декабре 2022 года, — Федоров (видео)

Вскоре первые надводные беспилотники украинского производства будут вести разведку и уничтожать российские корабли в море.

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В декабре Украина запустит первый Флот морских дронов, которые помогут уничтожить российские войска. Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В мае Украина запустила платформу UNITED24 для сбора средств на украинскую армию. За семь месяцев жители 110 стран мира перевели в фонд более $237 млн. Эти средства позволили украинцам разработать и наладить выпуск собственных морских дронов.

"О результатах их работы в скором времени узнаете новости и по расстроенным лицам российских пропагандистов", — отметил Михаил Федоров. — "В дальнейшем больше мощных проектов, международного сотрудничества и топовых послов. Продолжаем создавать государственный фандрейзинг. Еженедельные публичные отчеты, тысячи приобретенных необходимых аппаратов для медиков и оборудования для военных".

В ноябре стало известно, что в Украине разработали ударные морские дроны, которые могут вести разведку на расстоянии до 400 км, передавая видеосигналы оператору, а также атаковать вражеские корабли или неподвижные цели. Каждый беспилотник весит около 1 тонны, развивает скорость до 80 км/ч, работает до 60 часов без перерыва и за одну миссию преодолевает расстояние до 800 км.

В рамках проекта United24 правительство Украины хочет создать флот из 100 отечественных морских дронов. Каждый беспилотник стоит около 10 млн грн, поэтому производителям необходимо получить 1 млрд грн.

Недавно жители Литвы собрали деньги на три морских дрона для Украины. Им присвоили символичные названия "PEACE Дец", "PEACE Да" и "PEACE Дюк".

Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа рассказал, зачем армии морские дроны. По его словам, украинским войскам приходится полагаться не столько на живую силу, сколько на технологии, а ударные беспилотники могут эффективно уничтожать различные объекты и "держать в тонусе" российский флот.