"PEACE Дец", "PEACE Да" и "PEACE Дюк": Литва собрала деньги на морские дроны для Украины

За считанные дни литовцы пожертвовали более полумиллиона долларов на беспилотные корабли, которые смогут вести разведку и уничтожать российские войска в море.

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Граждане Литвы собрали деньги на приобретение новых морских беспилотников для армии Украины. Об этом литовский журналист Андрюс Тапинас сообщил на своей странице в Twitter.

На днях литовские волонтеры передали Украине $250 тысяч на новый морской дрон, которому выбрали символичное имя "PEACE Дец". Всего за несколько часов около 12 тысяч человек пожертвовали средства, которые передали украинскому правительству через платформу United24.

"Наши наилучшие пожелания мира для российского Черноморского флота", — прокомментировал Андрюс Тапинас 17 ноября

19 ноября журналист написал, что жители Литвы перевели еще $250 тысяч на покупку второго беспилотника, который решили назвать "PEACE Да" ("Миру — да"). Оставшиеся 40 тысяч евро обещают потратить на третий дрон под названием "PEACE Дюк" ("Герцог мира").

"Это будет лучшее трио после трех теноров", — заявил Андрюс Тапинас.

11 ноября проект United24 начал сбор средств на флот морских дронов, которые разработали в Украине. Платформа хочет собрать 100 беспилотных кораблей, способных вести разведку, атаковать цели, движимые и неподвижные, передавать до трех видеопотоков в HD-качестве.

Характеристики украинских морских дронов

Вес — 1000 кг

Дальность действия связи — до 400 км

Дальность движения — до 800 км

Продолжительность работы — до 60 часов

Максимальная скорость — 80 км/ч

Ранее появилась информация, что неизвестный морской дрон заметили в Черном море у Севастополя. На берег вымыло загадочный аппарат, похожий на черную гоночную лодку, к которому прикреплены камеры и антенна спутникового терминала Starlink.