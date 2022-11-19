"PEACE Дец", "PEACE Да" та "PEACE Дюк": Литва зібрала гроші на морські дрони для України

За лічені дні литовці пожертвували понад півмільйона доларів на безпілотні кораблі, які зможуть вести розвідку та знищувати російські війська у морі.

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Громадяни Литви зібрали гроші на придбання нових морських безпілотників для армії України. Про це литовський журналіст Андрюс Тапінас повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Днями литовські волонтери передали Україні 250 тисяч доларів на новий морський дрон, якому обрали символічне ім'я "PEACE Дец". Загалом за кілька годин близько 12 тисяч людей пожертвували кошти, які передали українському уряду через платформу United24.

"Наші найкращі побажання миру для російського Чорноморського флоту", — прокоментував Андрюс Тапінас 17 листопада.

19 листопада журналіст написав, що жителі Литви перевели ще $250 тисяч на покупку другого безпілотника, який вирішили назвати "PEACE Да" ("Миру — так"). Залишені 40 тисяч євро обіцяють витратити на третій дрон під назвою "PEACE Дюк" ("Герцог миру").

"Це буде найкраще тріо після трьох тенорів", — заявив Андрюс Тапінас.

11 листопада проєкт United24 розпочав збір коштів на флот морських дронів, які розробили в Україні. Платформа хоче зібрати 100 безпілотних кораблів, здатних вести розвідку, атакувати цілі, рухомі та нерухомі, передавати до трьох відеопотоків у HD-якості.

Характеристики українських морських дронів

Вага — 1000 кг

Дальність дії зв'язку — до 400 км

Дальність руху — до 800 км

Тривалість роботи — до 60 годин

Максимальна швидкість — 80 км/год

Раніше з'явилася інформація, що невідомий морський дрон помітили у Чорному морі біля Севастополя. На берег вимило загадковий апарат, схожий на чорний перегоновий човен, до якого прикріплені камери та антена супутникового термінала Starlink.