Мисливець на кораблі РФ: невідомий морський дрон з антеною Starlink приплив до Севастополя

За деякими даними, останні вибухи біля берега Севастополя можуть бути пов'язані з появою в цьому районі безпілотного човна. Можливо, це лише розвідувальний дрон, але, зважаючи на все, він міг комплектуватися боєприпасами.

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Безпілотне надводне судно, яке раніше не було відоме широкому загалу, вимило на берег окупованого Севастополя. Система схожа на невеликий перегоновий човен чорного кольору з камерами, що прикріплені до борту. Про це повідомляє Vice з посиланням на дані із відкритих джерел.

Спочатку камеру на кормі човна вважали антеною SpaceX компанії Starlink, система також оснащена безліччю датчиків і освітлювальних приладів. Деякі висловлювали припущення, що це напівпідводний човен, який може занурюватись і деякий час перебувати під водою.

[ + – ] Складові частини загадкового дрона

Невідомо, кому належить цей апарат, хто його виробник, або для чого саме він призначається. Можлива наявність антени Starlink та поява судна в Чорному морі вказує на те, що це український човен, який полює на кораблі російського флоту та в якому задіяна система Starlink.

[ + – ] Невідомий морський дрон

Можливо, це тільки розвідувальний дрон, але, зважаючи на все, він також може комплектуватися боєприпасами і використовуватися як плавуча бомба. Деякі експерти припустили, що датчики на передній частині судна можуть використовуватися як лазерна система виявлення цілей.

[ + – ] Безпілотна морська система може комплектуватись боєприпасами

Висловлюються припущення, що це одна із маловідомих систем берегової охорони, які США поставили Україні у квітні. Тоді у пресрелізі Пентагону прессекретар Джон Кірбі не розкривав подробиць щодо такої системи. "Думаю, цього буде достатньо", — коротко відповів він на брифінгу 13 квітня.

Днями неподалік Севастополя стався вибух. За деякими даними, це був контрольований вибух морської міни, але висловлювалися і припущення, що "хлопки" пов'язані з появою у цьому районі безпілотного човна.

Так званий "губернатор" Севастополя повідомив, що в морі виявлено водоплавний безпілотник, який згодом знищили.

[ + – ] Скриншот повідомлення

Нагадаємо, що виграти війну Україні допомагає не лише HIMARS, але ШІ, дрони та супутникові дані. Без технологій швидкої обробки інформації та даних розвідки HIMARS не були б такі ефективні.

Раніше Фокус повідомляв, що іранські дрони-камікадзе комплектуються американськими процесорами. У блоках управління польотом БПЛА Shahed-131 є плати з процесорами від американської компанії Texas Instruments.