Охотник на корабли РФ: неизвестный морской дрон с антенной Starlink приплыл к Севастополю

По некоторым данным, недавние взрывы у берега Севастополя могут быть связаны с появлением в этом районе беспилотной лодки. Возможно, это только разведывательный дрон, но, судя по всему, он мог комплектоваться боеприпасами.

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Беспилотное надводное судно, которое прежде не было известно широкой общественности, вымыло на берег оккупированного Севастополя. Система похожа на небольшую гоночную лодку черного цвета с прикрепленными к борту камерами. Об этом сообщает Vice со ссылкой на данные из открытых источников.

Поначалу камеру на корме лодки посчитали антенной SpaceX компании Starlink, система также оснащена множеством датчиков и осветительных приборов. Некоторые высказывали предположение, что это полуподводная лодка, которая может погружаться и некоторое время находиться под водой.

[ + – ] Составные части загадочного дрона.

Неизвестно, кому принадлежит этот аппарат, кто его производитель, или же для чего конкретно он предназначается. Возможное наличие антенны Starlink и появление судна в Черном море указывает на то, что это украинская лодка, которая охотится на корабли российского флота и в которой задействована система Starlink.

[ + – ] Неизвестный морской дрон

Возможно, это только разведывательный дрон, но, судя по всему, он также может комплектоваться боеприпасами и использоваться как плавающая бомба. Некоторые эксперты предположили, что датчики на передней части судна могут использоваться как лазерная система для обнаружения целей.

[ + – ] Беспилотная морская система может комплектоваться боеприпасами.

Высказываются предположения, что это одна из малоизвестных систем береговой охраны, которые США поставили Украине в апреле. Тогда в пресс-релизе Пентагона пресс-секретарь Джон Кирби не раскрывал подробностей относительно такой системы. "Думаю, этого будет достаточно", — кратко ответил он на брифинге 13 апреля.

На днях недалеко от Севастополя произошел взрыв. По некоторым данным, это был контролируемый взрыв морской мины, но высказывались и предположения, что "хлопки" связаны с появлением в этом районе беспилотной лодки.

Так называемый "губернатор" Севастополя сообщил, что в море был обнаружен водоплавающий беспилотник, который впоследствии уничтожили.

[ + – ] Скриншот сообщения

Напомним, что выиграть войну Украине помогает не только HIMARS, но ИИ, дроны и спутниковые данные. Без технологий быстрой обработки информации и данных разведки HIMARS не были бы столь эффективны.

Ранее Фокус сообщал, что иранские дроны-камикадзе комплектуются американскими процессорами. В блоках управления полетом БПЛА Shahed-131 присутствуют платы с процессорами от американской компании Texas Instruments.