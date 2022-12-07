"Держат врага в тонусе": зачем ВМС Украине морские дроны

Глава ВМС Украины Неижпапа считает, что победить Россию из-за такого количества техники и живой силы можно только делая ставку на новые технологии и современный подход к войне.

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Украинские Военно-морские силы делают ставку не только на корабли и речную флотилию, но и на современные беспилотные технологии. Об этом в интервью для АрміяInfrom заявил командующий ВМС Алексей Неижпапа.

В Украине продолжают развивать не только строительство катеров, но и современные беспилотные технологии. По словам Неижпапы, победить врага с таким количеством живой силы и техники можно только новыми технологиями и современным подходом к военному искусству.

"БПЛА — одно из направлений развития ВМС ВС Украины. Они имеют большое количество функций — разминирование, разведка, а также, конечно, уничтожение объектов врага. То есть, в случае правильного использования могут держать в тонусе флот противника", — заявил Алексей Неижпапа.

Он также добавил, что в Военно-морских силах уже есть несколько дронов. И сейчас в Великобритании проходят обучение украинские военные для освоения дронов-искателей мин. ВМС получат шесть морподводных дронов, из которых три поставят из состава Королевских ВМС Великобритании, еще столько же будут переданы напрямую от производителя. Обучают украинских военных не только британцы, но и американские инструкторы из 6-го флота ВМС США.

Напомним, украинские морские дроны меняют морские сражения с РФ благодаря дешевому и эффективному ответу на большие и дорогие судна врага.

Также сообщалось, что Литва собрала деньги на три морских дрона "PEACE Дец", "PEACE Да" и "PEACE Дюк".