"Тримають ворога в тонусі": навіщо ВМС Україні морські дрони

Глава ВМС України Неїжпапа вважає, що перемогти Росію через таку кількість техніки та живої сили можна лише роблячи ставку на нові технології та сучасний підхід до війни.

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Українські Військово-морські сили роблять ставку не лише на кораблі та річкову флотилію, а й на сучасні безпілотні технології. Про це в інтерв'ю для АрміяInfrom заявив командувач ВМС Олексій Неїжпапа.

В Україні продовжують розвивати не лише будівництво катерів, а й сучасні безпілотні технології. За словами Неїжпапи, перемогти ворога з такою кількістю живої сили та техніки можна лише новими технологіями та сучасним підходом до військового мистецтва.

"БПЛА — один із напрямків розвитку ВМС ЗС України. Вони мають велику кількість функцій — розмінування, розвідка, а також, звичайно, знищення об'єктів ворога. Тобто в разі правильного використання можуть тримати в тонусі флот противника", — заявив Олексій Неїжпапа.

Він також додав, що у Військово-морських силах уже є кілька дронів. І зараз у Великій Британії українські військові проходять навчання для освоєння дронів-шукачів мін. ВМС отримають шість морпідводних дронів, із яких три нададуть зі складу Королівських ВМС Великобританії, ще стільки ж будуть передані безпосередньо від виробника. Навчають українських військових не лише британці, а й американські інструктори зі 6-го флоту ВМС США.

Нагадаємо, українські морські дрони змінюють морські битви з РФ завдяки дешевій і ефективній відповіді на великі й дорогі судна ворога.

Також повідомлялося, що Литва зібрала гроші на три морські дрони "PEACE Дець", "PEACE Да" й "PEACE Дюк".