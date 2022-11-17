Асиметрична відповідь: як українські морські дрони змінюють морські битви

ВМС України продовжують показувати винахідливість у битвах проти Чорноморського флоту РФ. Морські дрони — це дешевий і ефективний засіб для боротьби з ворогом.

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Із моменту повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну Військово-морські сили неодноразово показували винахідливість у боротьбі з Чорноморським флотом. Про це повідомляє Naval News.

Під час останніх атак ВМС України використовували безпілотні морські дрони для атак російських фрегатів. Пошкодження отримали щонайменше кілька кораблів. Як пишуть у виданні, оснащення флоту безпілотними морськими дронами — це очевидний крок. Однак приклад України показує, наскільки це може бути асиметричним кроком проти російських військ.

У світі розвиток флоту ударними морськими БПЛА ігнорують. Здебільшого всі орієнтують морські дрони для нелетальних завдань: розвідки, спостереження чи інших. Деякі можуть бути озброєними, але більше для оборони, а не для атаки.

Український приклад може це змінити. Використання невеликих дронів може стати ефективною підмогою для невеликих флотів, які роблять ставку на асиметрію. Також вони стануть у нагоді й для великих флотів.

Переваги морських дронів — дешевизна, можливість закупівлі одразу великої кількості, а також можливість їх використовувати без страху зазнати великих збитків у разі втрати. До того ж застосування невеликих морських дронів додає ефекту несподіванки.

Нагадаємо, Україна збирає 1 млрд гривень на створення безпілотних морських дронів. Він буде здатний вражати цілі на дистанції 400 км.

Раніше в мережі показали пошкодження "Адмірала Макарова" із супутника. Судно стало на ремонт після удару невідомого безпілотника.