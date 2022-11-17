Асимметричный ответ: как украинские морские дроны меняют морские сражения

ВМС Украины продолжают показывать изобретательность в битвах против Черноморского флота РФ. Морские дроны — это дешевое и эффективное средство для борьбы с врагом.

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С момента полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину, Военно-морские силы неоднократно показывали изобретательность в борьбе с Черноморским флотом. Об этом сообщает Naval News.

В ходе последних атак ВМС Украины использовали беспилотные морские дроны для атак российских фрегатов. Повреждения получили как минимум несколько кораблей. Как пишут в издании, оснащение флота беспилотными морскими дронами — это очевидных шаг. Однако пример Украины показывает, насколько это может быть асимметричным шагом против российских войск.

В мире развитие флота ударными морскими БПЛА игнорируют. В основном все ориентируют морские дроны для нелетальных задач: разведка, наблюдение или другие. Некоторые из них могут быть вооруженными, но больше для обороны, а не для атаки.

Украинский пример может это изменить. Использование небольших дронов могут стать эффективным подспорьем для небольших флотов, которые делают ставку на асимметрию. Также они пригодятся и для больших флотов.

Преимущества морских дронов — дешевизна, возможность закупки сразу большого количества, а также возможность их использовать без страха понести большие убытки в случае потери. Вдобавок, применение небольших морских дронов добавляет эффект неожиданности.

Напомним, Украина собирает 1 млрд гривен на создание беспилотных морских дронов. Он будет способен поражать цели на дистанции в 400 км.

Ранее в сети показали повреждения "Адмирала Макарова" со спутника. Судно стало на ремонт после удара неизвестного беспилотника.