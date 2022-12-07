Україна запустить Флот морських дронів уже в грудні 2022 року, — Федоров (відео)

Незабаром перші надводні безпілотники українського виробництва вестимуть розвідку та знищуватимуть російські кораблі в морі.

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У грудні Україна запустить перший флот морських дронів, які допоможуть знищити російські війська. Про це в Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У травні Україна запустила платформу UNITED24 для збирання коштів на українську армію. За сім місяців мешканці 110 країн світу перевели у фонд понад $237 млн. Ці кошти дозволили українцям розробити й налагодити випуск власних морських дронів.

"Про результати їхньої роботи незабаром дізнаєтеся з новин і за засмученими обличчями російських пропагандистів, — зазначив Михайло Федоров. — Надалі більше потужних проєктів, міжнародного співробітництва й топових послів. Продовжуємо створювати державний фандрейзинг. Щотижневі публічні звіти, тисячі придбаних необхідних апаратів для медиків і обладнання для військових".

У листопаді стало відомо, що в Україні розробили ударні морські дрони, які можуть вести розвідку на відстані до 400 км, передаючи відеосигнали оператору, а також атакувати ворожі кораблі або нерухомі цілі. Кожен безпілотник важить близько 1 тонни, розвиває швидкість до 80 км/год, працює до 60 годин без перерви та за одну місію долає відстань до 800 км.

У межах проєкту United24 уряд України хоче створити флот зі 100 вітчизняних морських дронів. Кожен безпілотник коштує близько 10 млн грн, тому виробникам необхідно отримати 1 млрд грн.

Нещодавно жителі Литви зібрали гроші на три морські дрони для України. Їм надали символічні назви "PEACE Дець", "PEACE Да" й "PEACE Дюк".

Командувач ВМС України Олексій Неїжпапа розповів, навіщо армії морські дрони. За його словами, українським військам доводиться покладатися не стільки на живу силу, як на технології, а ударні безпілотники можуть ефективно знищувати різні об'єкти й "тримати в тонусі" російський флот.