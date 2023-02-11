Росіяни повідомляють про удар підводним дроном мостом у Затоці: в ОВА відповіли (відео)

Офіційні особи поки не підтвердили достовірність ролика та припустили, що він може бути "вкиданням" з боку РФ.

Related video

Росіяни заявляють, що успішно атакували міст у селищі Затоки Одеської області за допомогою підводного дрона. Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук прокоментував інформацію в ефірі телемарафону.

У соціальних мережах поширюється відео, на якому невідомий апарат виринув із води, підплив до опори мосту та вибухнув, на записі видно дату та час: 10 лютого 19:17. За інформацією блогера Яна Матвєєва, інцидент стався в Затоці, але він попередив: відео може бути "вкиданням" з боку росіян. Російський телеканал "Царгород ТВ" запевняє, що Росія вперше застосувала підводний дрон з початку війни і, нібито, знищила опору мосту.

Спочатку ролик з'явився у пропагандистських Telegram-каналах, а згодом і в одеських. "Типова Одеса" текстом повідомила про вибух на мосту у Затоці о 21:32, посилаючись на численні повідомлення від місцевих мешканців. За інформацією каналу, безпілотник проник з боку Чорного моря та атакував опори, після вибуху територію навколо мосту оточили.

Сергій Братчук заявив, що в Одеській ОВА поки не підтвердила і не спростувала достовірність відеозапису з атакою дрона:

"Ми вже були схожі на "вкидання" таких відео і поширення подібної інформації".

Голова Одеської ОВА Максим Марченко на своєму Telegram-каналі закликав українців не публікувати та не коментувати "певні моменти, які з'являються у соціальних мережах". Він нагадав, що ЗС РФ можуть використати повідомлення для коригування своїх ударів у майбутньому.

Раніше глава Мінцифри Михайло Федоров заявив про запуск флоту українських морських дронів. Надводні апарати можуть долати відстані до 800 км та атакувати російські кораблі, а також вести розвідку, передаючи відео з камер на 400 км.

Писали також, що в ніч на 11 лютого дрони Shahed вразили об'єкти енергетичної інфраструктури на Дніпровщині. Два прильоти зафіксували у Криворізькому, і один — у Нікопольському районі.