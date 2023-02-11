"Суттєві руйнування": дрони Shahed вразили енергосистему у Дніпропетровській області

Безпілотники завдали пошкоджень трьом об'єктам у Криворізькому та Нікопольському районах, на місцях прильотів спалахнули пожежі.

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У ніч проти 11 лютого російська армія атакувала критичну інфраструктуру в Дніпропетровській області іранськими дронами-камікадзе Shahed. Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак звітував про наслідки в Telegram.

Безпілотники Shahed ударили по двох енергетичних об'єктах у Криворізькому районі, причому один із них вразили двічі на добу. Ще один дрон прилетів по інфраструктурі в Нікопольському районі.

"Всюди суттєві руйнування. Сталися пожежі, які вогнеборці вже вгамували, — заявив Сергій Лисак. — На місцях прильотів працюють відповідні служби — ліквідують наслідки атак. Люди неушкоджені".

Увечері, 10 лютого, ЗС РФ влаштували масований запуск "Шахедів" по об'єктах критичної інфраструктури України зі східного узбережжя Азовського моря. Як повідомила пресслужба Повітряних сил України, у період з 18:00 до 23:55 українські військові збили у небі 20 Shahed-131 та Shahed-136.

Повітряне командування "Південь" відзвітувало, що з 19:50 до 22:50 захисники України збили 11 дронів: 4 над Одеською, 5 над Миколаївською, ще 2 над Херсонською областями. Крім того, вночі ППО відбивала атаку над Київською областю.

Раніше фахівці виявили, що дрони Shahed переробили для заподіяння максимальної шкоди Україні. Вони дійшли такого висновку, вивчивши боєголовку, що не розірвалася, знайдену в Одеській області в жовтні 2022 року. Вона містила кілька шарів із металевих вражаючих елементів, які розлітаються на велику відстань під час удару. Усередині також знайшли 18 невеликих зарядів, які під час вибуху плавляться і можуть пробити броню.

До цього повідомляли, що в ніч проти 10 лютого Повітряні Сили ЗСУ збили 5 дронів Shahed і 5 крилатих ракет "Калібр". Судячи з повідомлення, одну ракету вразити у небі не вдалося.