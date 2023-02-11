Атака дронів: сили ППО збили 11 ворожих БПЛА на півдні України за дві години (відео)

У ЗСУ заявили, що різдвяні БПЛА були вражені 10 лютого в період з 19:50 по 22:50. Було збито 4 дрони над Одещиною, 5 над Миколаївщиною, 2 над Херсонщиною.

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Повітряне командування "Південь" повідомило, що українським силам ППО вдалося збити 11 дронів-камікадзе Shahed-136, які пролітали над південними областями України. Про це повідомила пресслужба командування у Facebook.

У повідомленні сказано, що ворожі БПЛА були вражені 10 лютого за 19:50 — 22:50.

"Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито одинадцять дронів: 4 над Одещиною, 5 над Миколаївщиною, 2 над Херсонщиною", — сказано в повідомленні.

Також у мережі розповсюджують відео, на якому можна побачити поразку одного з ворожих безпілотників на Одещині.

[ + – ] Ураження ворожого БПЛА на Одещині

Проте не лише на півдні України було помічено дрони-камікадзе російських окупантів. Так, Київська обласна військова адміністрація також повідомляла про роботу ППО в області.

"У Київській області працює ППО! Дотримуйтесь інформаційної тиші. У жодному разі не знімайте і не викладайте в мережу роботу засобів ППО та наслідки ворожих ударів", — сказано в повідомленні.

Раніше Фокус писав, що у США розповіли, які країни можуть передати Україні бойові літаки. За словами Кірбі, передача будь-якої військової техніки потребує багаторівневої підготовки, щоб збройні сили змогли скористатися нею повною мірою.

Також повідомлялося, що Макрон не відкидає передачу Україні західних винищувачів. За словами французького лідера, може виникнути необхідність збільшити постачання артилерійських знарядь та боєприпасів, щоб Україна могла розпочати наземний контрнаступ. Він пообіцяв "попрацювати над цим" найближчими днями.