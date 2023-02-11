"Законне рішення": у США розповіли, які країни можуть передати Україні бойові літаки (відео)

За словами Кірбі, передача будь-якої військової техніки потребує багаторівневої підготовки, щоб збройні сили змогли скористатися нею повною мірою.

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Координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що будь-яка країна може передати Україні бойові літаки, проводити навчання українських пілотів. Про це він заявив під час брифінгу.

За словами Кірбі, надання літаків Києву – суверенне рішення кожної окремої країни.

"Якщо країна НАТО і навіть не країна НАТО хоче надати Україні таку зброю, як винищувачі – це їхнє законне рішення", – сказав він.

Чиновник зазначив, що передача будь-якої військової техніки потребує багаторівневої підготовки, щоб збройні сили змогли скористатися нею повною мірою. Те саме навчання, яке зараз проводять американські інструктори для українських військових.

"Ми вже робимо це на базі Fort Sill в Оклахомі. Там українські військові опановують батарею Patriot", — Кірбі.

Крім того, під час брифінгу він зазначив, що тільки Україна вирішуватиме, коли слід розпочинати переговори з Росією і чи варто розпочинати їх взагалі.

"Як незліченну кількість разів говорив президент США Джо Байден. Нічого про Україну без України", — сказав Кірбі.

Він зазначив, що Штати підтримують Україну, якщо вона раптово вирішить розпочати переговори з РФ.

Зазначимо, що, як випливає з брифінгу, американський чиновник прокоментував слова президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви, який раніше говорив, що має намір обговорити з лідерами Росії, Китаю, Індонезії, Індії та США шляхи припинення війни в Україні.

[ + – ] Бріфінг Джона Кірбі

Раніше Фокус писав, що, за інформацією ЗМІ, російські військовослужбовці гинуть швидше, ніж аналітики можуть підрахувати. За словами журналіста "Медіазони" Максима Литавріна, за останні два-три тижні кількість повідомлень про загиблих помітно зросла. Працівники ЗМІ не справляються з підрахунком та залучають до цієї роботи волонтерів.

Також повідомлялося, що Макрон не відкидає передачу Україні західних винищувачів. За словами французького лідера, може виникнути необхідність збільшити постачання артилерійських знарядь та боєприпасів, щоб Україна могла розпочати наземний контрнаступ. Він пообіцяв "попрацювати над цим" найближчими днями.