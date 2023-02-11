"Законное решение": в США рассказали, какие страны могут передать Украине боевые самолеты (видео)

По словам Кирби, передача любой военной техники требует многоуровневой подготовки, чтобы вооруженные силы смогли воспользоваться ей в полной мере.

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Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что любая страна может передать Украине боевые самолеты, проводить обучение украинских пилотов. Об этом он заявил во время брифинга.

По словам Кирби, предоставление самолетов Киеву – суверенное решение каждой отдельной страны.

"Если страна НАТО и даже не страна НАТО хочет предоставить Украине такое оружие, как истребители – это их законное решение", – сказал он.

Чиновник отметил, что передача любой военной техники требует многоуровневой подготовки, чтобы вооруженные силы смогли воспользоваться ей в полной мере. То же обучение, которое сейчас проводят американские инструкторы для украинских военных.

"Мы уже делаем это на базе Fort Sill в Оклахоме. Там украинские военные овладевают батареей Patriot", – Кирби.

Кроме того, во время брифинга он отметил, что только Украина будет решать, когда следует начинать переговоры с Россией и стоит ли начинать их вообще.

"Как бесчисленное количество раз говорил президент США Джо Байден. Ничего об Украине без Украины", — сказал Кирби.

Он отметил, что Штаты поддержка Украину, если она внезапно решит начать переговоры с РФ.

Отметим, что, как следует из брифинга, американский чиновник прокомментировал слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который ранее говорил, что собирается обсудить с лидерами России, Китая, Индонезии, Индии и США пути прекращения войны в Украине.

[ + – ] Брифинг Джона Кирби

Ранее Фокус писал, что по информации СМИ, российские военнослужащие гибнут быстрее, чем аналитики могут подсчитать. По словам журналиста "Медиазоны" Максима Литаврина, за последние две-три недели количество сообщений о погибших заметно возросло. Работники СМИ не справляются с подсчетом и привлекают к этой работе волонтеров.

Также сообщалось, что Макрон не исключает передачу Украине западных истребителей. По словам французского лидера, может появиться необходимость увеличить поставки артиллерийских орудий и боеприпасов, чтобы Украина могла начать наземное контрнаступление. Он пообещал "поработать над этим" в ближайшие дни.