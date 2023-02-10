Российские военнослужащие гибнут быстрее, чем аналитики могут подсчитать, — СМИ

По словам журналиста "Медиазоны" Максима Литаврина, за последние две-три недели количество сообщений о погибших заметно возросло. Работники СМИ не справляются с подсчетом и привлекают к этой работе волонтеров.

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В последнее время статистические данные о погибших в Украине российских солдатах заметно возросли сообщает The Moscow Times.

"За последние две-три недели мы заметили, что количество сообщений [об убитых солдатах] начало расти", — заявил в интервью сайту журналист "Медиазоны" Максим Литаврин.

Сотрудники российского издания, которое ведет счет убитым россиянам, не справляются с работой, поэтому с недавних пор к работе над "проектом по подсчету потерь" привлекают и волонтеров.

По словам журналиста, связано это с увеличением активности боевых действий.

"Сейчас очень большой поток, который мы не успеваем разбирать. Тема чувствительная, и мы ищем либо знакомых, либо тех, кто уже волонтерил где-то (ОВД-Инфо/Голос и тд)", — говорится в твите.

[ + – ] Журналисты привлекают волонтеров для подсчета погибших российских солдат

Литаврин объяснил, что на обработку всей информации не хватает времени.

"Медиазона" в своих подсчетах использует открытые источники для составления базы данных погибших российских солдат. 27 января издание сообщило, что группе журналистов удалось подтвердить гибель 867 российских военнослужащих в течение 10 дней до этой даты.

По состоянию на 10 февраля, Генштаб ВСУ обнародовал данные о 135740 погибших российских военнослужащих.

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РФ не публикует данные о потерях на регулярной основе. Однако в январских сообщениях упоминалось, что подтверждена гибель менее 6000 регулярных военнослужащих и менее 4000 мобилизованных на территории ОРДЛО.

Напомним, что СМИ проанализировали публикацию в Twitter о 150 тысячах погибших украинских военнослужащих. К этому посту оставил свой комментарий и владелец сети микроблогов Илон Маск. Авторы поста ссылались на статью турецкого сайта Hürseda Haber, в которой шла речь о потерях Украины в войне с Россией, собранных израильской разведкой "Моссад". Однако эти данные были выложены без дополнительного контекста или же ссылок на источники. Нигде больше эта информация не публиковалась.

Ранее Фокус сообщал о том, где ВСУ могут начать контрнаступление. Журналисты "Нью-Йорк Таймс" указывают на то, что ВС РФ укрепляет позиции по всей передовой. Причем Мелитополю отводится важное значение как логистического узла оккупантов. Вероятно, в этом направлении украинские силы могут сосредоточить контрнаступление.