Російські військовослужбовці гинуть швидше, аніж аналітики можуть підрахувати, — ЗМІ

За словами журналіста "Медіазони" Максима Литавріна, за останні два-три тижні кількість повідомлень про загиблих помітно зросла. Працівники ЗМІ не справляються з підрахунком та залучають до цієї роботи волонтерів.

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Останнім часом статистичні дані про загиблих в Україні російських солдатів помітно зросли, повідомляє The Moscow Times.

"За останні два-три тижні ми помітили, що кількість повідомлень [про вбитих солдатів] почала зростати", — заявив в інтерв'ю сайту журналіст "Медіазони" Максим Литаврін.

Співробітники російського видання, яке веде рахунок убитих росіян, не справляються з роботою, тому віднедавна до роботи над "проєктом підрахунку втрат" залучають і волонтерів.

За словами журналіста, це пов'язано зі збільшенням активності бойових дій.

"Зараз дуже великий потік, який ми не встигаємо розбирати. Тема чутлива, і ми шукаємо або знайомих, або тих, хто вже волонтерив десь (ОВД-Інфо/Голос тощо)", — йдеться у твіті.

[ + – ] Журналісти залучають волонтерів для підрахунку загиблих російських солдатів

Литаврін пояснив, що на обробку всієї інформації не вистачає часу.

"Медіазона" у своїх підрахунках використовує відкриті джерела для складання бази даних загиблих російських солдатів. 27 січня видання повідомило, що групі журналістів вдалося підтвердити загибель 867 російських військовослужбовців протягом десяти днів до цієї дати.

Станом на 10 лютого, Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про 135 740 загиблих російських військовослужбовців.

[ + – ] Публікація Генштабу ЗСУ, присвячена втратам Росії у війні в Україні

РФ не публікує дані про втрати на регулярній основі. Однак у січневих повідомленнях згадувалося, що підтверджено загибель менше ніж 6000 регулярних військовослужбовців і менше ніж 4000 мобілізованих на території ОРДЛО.

Нагадаємо, що ЗМІ проаналізували публікацію в Twitter про 150 тисяч загиблих українських військовослужбовців. До цього посту залишив свій коментар і власник мережі мікроблогів Ілон Маск. Автори посту посилалися на статтю турецького сайту Hürseda Haber, в якій йшлося про втрати України у війні з Росією, зібрані ізраїльською розвідкою "Моссад". Однак вони викладені без додаткового контексту або посилань на джерела. Ніде більше ця інформація не публікувалася.

Раніше Фокус повідомляв про те, де ЗСУ можуть розпочати контрнаступ. Журналісти Нью-Йорк Таймс вказують на те, що ЗС РФ зміцнюють позиції по всій передовій. Причому Мелітополю приділяється важливе значення як логістичного вузла окупантів. Ймовірно, у цьому напрямі українські сили можуть зосередити контрнаступ.