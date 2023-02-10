"Очевидная цель": в NYT назвали, где ВСУ могут начать контрнаступление

Журналисты отмечают, что РФ укрепляет свои позиции по всей линии фронта, но Мелитополь слишком важен для оккупантов как логистический узел, поэтому ВСУ, вероятно, атакуют там.

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Украинская армия имеет ограниченные перспективы для продвижения на востоке страны, поэтому будет выбрано другое место. Оно потребует сдерживать наступление РФ и собирать силы для удара. Об этом сообщает The New York Times.

Российская армия укрепляет оккупированные части Донецкой и Луганской областей с 2014 года. Поэтому перед Украиной стоит серьезная задача — не терять живую силу и технику в ожесточенных сражениях на Донбассе, и готовить свои силы. Прямо сейчас тысячи бойцов обучаются на Западе, обучаясь на новых видах бронетехники — танках и БМП.

Где начнется контрнаступление ВСУ?

Исходя из этого военные аналитики считают, что многообещающим для Украины будет контрнаступление на юге. Большая часть Запорожской области находится в пределах досягаемости ракет HIMARS, что заставило РФ переместить свои склады боеприпасов и командные центры дальше от линии фронта.

В издании пишут, что Мелитополь — это очевидная цель для украинского контрнаступления. Город находится между двумя автострадами и критически важной железной дорогой для российских войск.

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Если Украине удастся разделить российские войска, то это очень сильно ослабит их в Херсонской области. Без логистических путей, подкрепление сможет прийти только с Крыма, который попадет в зону досягаемости украинских высокоточных ракет.

Однако это не будет легкой операцией. Российская армия настроила оборонительные линии по всему фронту на юге вместе с противотанковыми рвами и ловушками вокруг Мелитополя. Важность города еще и в том, что это сухопутный коридор с востока в Крым. ВС РФ ожидают продвижения ВСУ, поэтому, как отмечают в ОК Юг, враг перебрасывает силы на юг.

"Мы видим, что вокруг Мелитополя и в Крыму накапливается какая-то техника, но приблизить ее не могут. Они хотели бы, но наши силы не дают им шанса" — сказала Наталья Гуменюк изданию.

Украина хочет, чтобы Россия гадала, где и когда она может нанести удар. ВСУ специально поддерживают напряжение на фронтах на Мелитопольском направлении.

Напомним, 9 февраля в ISW заявили, что ВС РФ уже начали крупное наступление в Луганской области, но без особого успеха.

3 февраля президент Зеленский заявил, что "сдавать" Бахмут никто не будет. Выводить Силы обороны не планируется.