"Очевидна мета": у NYT назвали, де ЗСУ можуть розпочати контрнаступ

Журналісти зазначають, що РФ зміцнює свої позиції по всій лінії фронту, але Мелітополь надто важливий для окупантів як логістичний вузол, тому ЗСУ, ймовірно, атакують там.

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Українська армія має обмежені перспективи для просування на сході країни, тож буде обрано інше місце. Воно вимагатиме стримувати наступ РФ і збирати сили для удару. Про це повідомляє The New York Times.

Російська армія зміцнює окуповані частини Донецької та Луганської областей із 2014 року. Тому перед Україною стоїть серйозне завдання — не втрачати живої сили і техніки в запеклих битвах на Донбасі та готувати свої сили. Наразі тисячі бійців навчаються на Заході, тренуючись на нових видах бронетехніки — танках і БМП.

Де розпочнеться контрнаступ ЗСУ?

Тому військові аналітики вважають, що перспективним для України буде контрнаступ на півдні. Більшість Запорізької області знаходиться в межах досяжності ракет HIMARS, що змусило РФ перемістити свої склади боєприпасів та командні центри далі від лінії фронту.

У виданні пишуть, що Мелітополь — очевидна мета для українського контрнаступу. Місто знаходиться між двома автострадами та критично важливою залізницею для російських військ.

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Якщо Україні вдасться розділити російські війська, це дуже сильно послабить їх у Херсонській області. Без логістичних шляхів підкріплення зможе прийти лише з Криму, який потрапить до зони досяжності українських високоточних ракет.

Однак це не буде легкою операцією. Російська армія налаштувала оборонні лінії по всьому фронту на півдні разом із протитанковими ровами та пастками навколо Мелітополя. Важливість міста ще й у тому, що це сухопутний коридор зі сходу до Криму. ЗС РФ очікують просування ЗСУ, тому, як зазначають в ОК Південь, ворог перекидає сили на південь.

"Ми бачимо, що навколо Мелітополя і в Криму накопичується якась техніка, але наблизити її не можуть. Вони хотіли б, але наші сили не дають їм шансу", — сказала Наталія Гуменюк виданню.

Україна хоче, щоб Росія гадала, де і коли вона може завдати удару. ЗСУ спеціально підтримують напругу на фронтах на Мелітопольському напрямі.

Нагадаємо, 9 лютого в ISW заявили, що ЗС РФ вже розпочала великий наступ у Луганській області, але без особливого успіху.

3 лютого президент Зеленський заявив, що "здавати" Бахмут ніхто не буде. Виведення Сил оборони не планується.