"Здавати Бахмут ніхто не буде": Зеленський заявив, що виведення ЗСУ з міста не планується (відео)

За словами президента, українські війська боротимуться за населений пункт "скільки зможуть". Якщо ЗСУ зараз отримають від партнерів далекобійну зброю, то зможуть перейти у контрнаступ.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що виведення українських військових із Бахмута Донецької області не буде. Про це глава держави сказав на пресконференції за підсумками саміту "Україна-ЄС" у п'ятницю, 3 лютого.

"Здавати Бахмут ніхто не буде", — наголосив він.

Глава держави зазначив, що Україна битиметься за нього стільки, скільки зможе.

"Вважаємо Бахмут нашою фортецею", — сказав Зеленський.

Водночас президент стверджує, що в тому випадку, якщо Україна зараз отримає далекобійну зброю, то українські війська не лише не покинуть місто, а й перейдуть у контрнаступ, звільняючи захоплену ворогом територію сходу країни.

"Якщо буде прискорено постачання зброї, а саме далекобійної зброї, ми не тільки не відійдемо від Бахмута, ми почнемо деокупувати Донбас, окупований з 2014 року", — прокоментував український лідер.

За його словами, Київ знає, що саме потрібне для цього.

"У нас є конкретика, що нам необхідно [для цього]", — пояснив президент.

Також Зеленський подякував партнерам, "які на цьому шляху поряд із нами".

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Зеленський: Росія прагне реваншу

Зеленський також зазначив, що варто готуватися до посилення напруги на сході країни найближчим часом, оскільки Росія прагне реваншу.

"Реваншу хоче саме там, де не вийшло. Хоче — на сході [України], хоче забрати схід", — каже президент.

За його словами, завдання України сьогодні не дати Москві такої можливості.

Нагадаємо, 3 лютого радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна платить дуже високу ціну за утримання Бахмута, тож українські військові не можуть його залишити. Бахмут — це не просто місце, а рідний дім для українців, наголошує він.

Раніше, 31 січня, представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий сказав, що командування ЗСУ розглядає питання можливого виведення українських військ із Бахмута з урахуванням загальної ситуації. Водночас цей населений пункт все ще залишається одним із головних напрямків удару супротивника.