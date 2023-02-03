Україна платить дуже високу ціну за утримання Бахмута, але його не можна залишити, — Подоляк

Радник голови ОП сказав, що українські захисники віддають життя за право жити у своїх домівках. Тому Бахмут — це не просто місце, а рідна домівка для українців.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна платить дуже високу ціну за утримання Бахмута, тож українські військові не можуть його залишити. В інтерв'ю іспанському виданню 20 minutos український політик зазначив, що йдеться не просто про населений пункт, оскільки Бахмут — це рідний дім для українців.

Співрозмовник радника голови ОП звернув увагу на те, що деякі західні військові експерти сумніваються в доцільності утримувати Бахмут, де залишилося менше 10% населення, оскільки високі втрати можуть бути стратегічно невигідними для України. Але Подоляк на це сказав, що західні союзники мають розуміти, що українці платять високу ціну в Бахмуті за право жити у своїх домівках.

"Ідеться не про 10% населення, а про нашу територію, наші домівки. Ми теж боїмося, звичайно, і ми платимо дуже високу ціну за захист Бахмута, але ми не можемо залишити його. Це показує, ким ми є, і це має бути чітко усвідомлено в Європі. Там наші молоді люди віддають своє життя за право жити в наших домівках. Бахмут — це не просто місце, це наш рідний дім", — наголосив Подоляк.

Журналіст також запитав, чи можна назвати цифру втрат серед українських захисників і чому Бахмут такий важливий для керівництва країни. Але радник голови ОП відмовився називати кількість втрат серед українських бійців, які обороняються на цьому напрямі.

"Наші діти хочуть грати в парках у Бахмуті, і я не хочу, щоб вони грали в оточенні російських солдатів. Я не можу відповісти вам зараз про людські втрати. Ми зможемо назвати цю цифру, коли закінчиться війна і ми перевіримо всі втрати один за одним", — відповів Подоляк.

Раніше повідомлялося, що деякі західні чиновники вважають неминучим масштабний наступ ЗС РФ на Донбасі взимку чи навесні. Журналісти агентства Bloomberg 2 лютого навели слова одного з експертів, який вважає, що Україні, ймовірно, доведеться незабаром вивести свої війська з Бахмута.

Колишній командир полку "Азов" Максим Жорін 2 лютого розповів, що під Бахмутом бої активізувалися та ведуться на околицях населеного пункту. За його словами, українські бійці змушують відступати супротивника подалі від цієї місцевості.