Украина платит очень высокую цену за удержание Бахмута, но его нельзя оставить, — Подоляк

Советник главы ОП сказал, что украинские защитники отдают жизни за право жить в своих домах. Поэтому Бахмут — это не просто место, а родной дом для украинцев.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина платит очень высокую цену за удержание Бахмута, поэтому украинские военные не могут его оставить. В интервью испанскому изданию "20 minutos" украинский политик отметил, что речь идет не просто о населенном пункте, так как Бахмут — это родной дом для украинцев.

Собеседник советника главы ОП обратил внимание на то, что некоторые западные военные эксперты сомневаются в целесообразности удерживать Бахмут, где осталось менее 10% населения, поскольку высокие потери могут быть стратегически не выгодны для Украины. Но Подоляк на это сказал, что западные союзники должны понимать, что украинцы платят высокую цену в Бахмуте за право жить в своих домах.

Речь идет не о 10% населения, а о нашей территории, наших домах. Мы тоже боимся, конечно, и мы платим очень высокую цену за защиту Бахмута, но мы не можем его оставить. Это показывает, что мы из себя представляем, и это должно быть четко осознано в Европе. Там наши молодые люди отдают свои жизни за право жить в наших домах. Бахмут — это не просто место, это наш родной дом", — подчеркнул Подоляк.

Журналист также спросил, возможно ли назвать цифру потерь среди украинских защитников, и почему Бахмут так важен для руководства страны. Но советник главы ОП отказался называть количество потерь среди украинских бойцов, обороняющихся на этом направлении.

"Наши дети хотят играть в парках в Бахмуте, и я не хочу, чтобы они играли в окружении российских солдат. Я не могу ответить вам сейчас о человеческих потерях. Мы сможем назвать эту цифру, когда закончится война и мы проверим все потери один за другим", — ответил Подоляк.

Ранее сообщалось, что некоторые западные чиновники считают неизбежным масштабное наступление ВС РФ на Донбассе зимой или весной. Журналисты агентства Bloomberg 2 февраля привели слова одного из экспертов, который считает, что Украине, вероятно, придется вскоре вывести свои войска из Бахмута.

Бывший командир полка "Азов" Максим Жорин 2 февраля рассказал о том, что под Бахмутом бои активизировались и ведутся на окраинах населенного пункта. По его словам, украинские бойцы заставляют отступать противника подальше от этой местности.