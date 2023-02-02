"Бои идут в городе": экс-командир "Азова" рассказал о ситуации в Бахмуте

По словам военного, городские бои активизировались и ведутся на окраинах населенного пункта. Однако в то же время ВСУ удалось отодвинуть россиян от трассы Константиновка-Бахмут.

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На Бахмутском направлении Донецкой области российские войска продолжают наступление. Городские бои активизировались и уже ведутся на окраинах Бахмута. Об этом рассказал экс-командир полка "Азов" Максим Жорин.

Однако военный отметил, что несмотря на разные сообщения, трасса Констянтиновка-Бахмут под контролем Вооруженных сил Украины. Кроме того, сейчас украинские бойцы заставляют отступать ВС РФ подальше от этой местности.

Жорин также предупредил, что российские войска, как и раньше, могут обстреливать эту дорогу, поэтому посоветовал местным жителям и волонтерам не передвигаться по ней.

"Но по состоянию на данный момент, ни о каком контроле российскими войсками речь пока не идет", — добавил он.

Напомним, 2 февраля аналитики из Института изучения войны сообщали, что ситуация на Бахмутском направлении изменилась после того, как российское командование направило в этот район компетентных наемников из ЧВК "Вагнер" и оперативников ГРУ. Массовое наступление добавили разведывательными элементами и спецоперациями.

1 февраля в издании The New York Times писали, что РФ усиливает давление на Бахмут, перебрасывая туда все больше и больше живой силы. Стратегическая ценность города заключается в его расположении: через населенный пункт проходит несколько автомагистралей.