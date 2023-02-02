"Бої йдуть у місті": екскомандир "Азова" розповів про ситуацію в Бахмуті

За словами військового, міські бої активізувалися та ведуться на околицях населеного пункту. Проте водночас ЗСУ вдалося відсунути росіян від траси Костянтинівка-Бахмут.

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На Бахмутському напрямі Донецької області російські війська продовжують наступ. Міські бої активізувалися, і вже ведуться на околицях Бахмута. Про це розповів екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.

Проте військовий зазначив, що попри різні сполучення, траса Констянтинівка-Бахмут під контролем Збройних сил України. Крім того, зараз українські бійці змушують відступати ЗС РФ якнайдалі від цієї місцевості.

Жорін також попередив, що російські війська, як і раніше, можуть обстрілювати цю дорогу, тому порадив місцевим жителям і волонтерам не пересуватися нею.

"Але станом на цей момент, ні про який контроль російськими військами поки не йдеться", — додав він.

Нагадаємо, 2 лютого аналітики з Інституту вивчення війни повідомляли, що ситуація на Бахмутському напрямку змінилася після того, як російське командування направило до цього району компетентних найманців із ПВК "Вагнер" і оперативників ГРУ. Масовий наступ додали розвідувальними елементами та спецопераціями.

1 лютого у виданні The New York Times писали, що РФ посилює тиск на Бахмут, перекидаючи туди дедалі більше живої сили. Стратегічна цінність міста полягає в його розташуванні: через населений пункт проходить кілька автомагістралей.