"Постійні хвилі бойовиків": NYT про важливість захоплення Бахмута для ЗС РФ

Українська армія не боїться вступати у затяжні бої, аби знекровити ворога. Разом з тим, окупанти кидають багато сил на захоплення ліній постачання Сил оборони.

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Російські сили посилюють тиск на український Бахмут, спрямовуючи туди все більше і більше живої сили. РФ хоче зламати опір ЗСУ, щоб здобути першу значну перемогу. Про це повідомляє The New York Times.

Армія РФ спрямовує хвилі своїх сил, щоб зламати опір України. Для цього вони також завдають ударів по лініях постачання. Через 11 місяців після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Бахмут та його околиці стали центром запеклих боїв, важливість яких зростає в міру того, як обидві сторони залучають дедалі більше сил.

Президент Володимир Зеленський неодноразово говорив, що ситуація у Бахмуті важка. Аналітики зазначають, що Москва все частіше вдається до тактики кидати в атаку живі хвилі людей, які часто не мають підтримки бронетехніки. Внаслідок цього їхні втрати в Бахмуті значно зросли.

У чому важливість Бахмута?

У виданні зазначають, що стратегічна цінність Бахмута полягає у його розташуванні. Через місто проходить одразу кілька автомагістралей. Захоплення населеного пункту для РФ не дає гарантій, що вони зможуть просунутися далі на Донеччині, проте можливості для подальших атак зростуть.

Наразі РФ намагається обійти Бахмут, захопивши під вогневий контроль шляхи постачання ЗСУ. Бійці кажуть, що один із таких маршрутів уже прострілюється російською артилерією та танками. Стверджується, що Україна покладається на дорогу у районі Часового Яру, тож ворог кидає туди свої сили.

Вирішальна битва за Бахмут свідчить про те, що Україна подолала свої побоювання щодо безпосередньої участі у затяжній битві за місто та готова зазнавати втрат, щоб ще більше виснажити сили свого ворога.

Нагадаємо, 31 січня у ЗСУ заявили, що вони розглядають питання виведення Сил оборони з Бахмута. Проте наразі оборона триває.

30 січня бійці 3-ї окремої штурмової бригади показали один із боїв у районі Бахмута.