Спрацювали оперативно: українські військові показали ефектний бій за Бахмут (відео)

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади застосували проти окупантів стрілецьку зброю та гранати.

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Українські військові на околицях Бахмута виїхали на бойове завдання та успішно його виконали. Відео з позицій бійців опублікували в офіційному телеграм-каналі 3-ї окремої штурмової бригади.

На кадрах видно, як бійці бригади приїхали автомобілем на певну локацію і почали займати позиції. На військових були розпізнавальні знаки у вигляді зелених стрічок скотчу на формі.

У військових була в основному стрілецька зброя та боєприпаси до неї. Однак під час ведення бою із противником один із бійців застосував гранату.

Зазначимо, що 3-я окрема штурмова бригада — це підрозділ, сформований ветеранами "Азова".

Яка зараз військова обстановка в Бахмуті

Бахмут продовжує залишатися однією з "гарячих точок" на карті України.

Станом на 30 січня, за інформацією Генштабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку вогневий вплив противника зазнали Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Червона Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Озерянівка, Дружба, Іванопілля та Нью-Йорк Донецької області.

[ + – ] Карта бойових дій в Україні 30 січня

Нагадаємо, боєць ЗСУ розповів про оборону Бахмута. За словами військового, у Херсоні російські війська мали перевагу в артилерії, авіації і танках, а в Бахмуті лише постійні хвилі живої сили.

Фокус також показував своїм читачам, як дрон ЗСУ знищив росіян під Бахмутом. Безпілотник дозволив українським захисникам підірвати вогневу точку окупантів, які засіли в окопі.