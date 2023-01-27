"У Херсоні було в рази страшніше": боєць ЗСУ єврейського походження про оборону Бахмута

За словами військового, у Херсоні російські війська мали перевагу в артилерії, авіації й танках, а в Бахмуті лише постійні хвилі живої сили.

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20-річний боєць єврейського походження Марк воює із перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про свій досвід війни він розповів в інтерв'ю ізраїльському російськомовному виданню "Вести".

До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Марк із позивним "Марс" був студентом 4 курсу факультету авіоніки у Львівській політехніці. За час боїв він пройшов багато гарячих точок як бойовий санітар. Нині "Марс" перебуває у Бахмуті.

За словами Марка, ситуація в Бахмуті є досить складною. У військ РФ тактика полягає у тому, щоб кидати величезні скупчення живої сили.

[ + – ] Боєць із позивним "Марс"

"День і ніч тут йдуть стрілецькі та артилерійські бої. Спочатку ворог вимотує нас артпідготовкою, а потім у бій іде піхота під прикриттям гранатометів, іноді танків. Піхоти у них багато, дуже багато. Але, незважаючи на це, нам вдається тримати оборону і не дати їм прорватися", — розповів "Марс".

Починав свій бойовий шлях Марк із 95-ї бригади, після оборони Києва його перевели до нової 46-ї десантно-штурмової бригади. Вже у її складі він виконував завдання у Херсоні, а згодом на Бахмут-Соледарському напрямку. Водночас "Марс" називає ситуацію у Херсоні складнішою, ніж у Бахмуті.

"Якщо порівнювати те, що було в Херсоні, і тут, у Бахмуті, то я б сказав, що в Херсоні все було в рази страшніше. Перевага супротивника в артилерії була колосальною. По нас щодня стріляли автоматичні гранатомети, танки, міномети, самохідна та інша артилерія. 3 рази на день щодня прилітав гелікоптер і теж працював по нас", — каже військовий санітар.

У Бахмуті, за його словами, все навпаки, авіації майже немає, менше працює артилерія та танки, проте більше жива сила. Бої точаться постійно.

Нагадаємо, 25 січня в Міноборони заявили, що ЗС РФ посилює тиск на Бахмут і Вугледар, зросла інтенсивність боїв.

Також найманці з "групи Вагнера" вперше обстріляли Бахмут із термобаричного вогнемету "Сонцепек".