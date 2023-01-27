"В Херсоне было в разы страшнее" Боец ВСУ еврейского происхождения об обороне Бахмута

По словам военного, в Херсоне у российских войск было преимущество в артиллерии, авиации и танках, а в Бахмуте только постоянные волны живой силы.

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20-летний боец еврейского происхождения Марк с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину. О своем опыте войны он рассказал в интервью израильскому русскоязычному изданию "Вести".

До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Марк с позывным "Марс" был студентом 4 курса факультета авионики во Львовской политехники. За время боев он прошел много горячих точек в качестве боевого санитара. Ныне "Марс" находится в Бахмуте.

По словам Марка, ситуация в Бахмуте достаточно сложная. У войск РФ тактика заключается в том, чтобы бросать огромные скопления живой силы.

[ + – ] Боец с позывным "Марс"

"День и ночь тут идут стрелковые и артиллерийские бои. Сначала враг изматывает нас артподготовкой, а после в бой идет пехота под прикрытием гранатометов, иногда — танков. Пехоты у них много, очень много. Но несмотря на это, нам удается держать оборону и не дать им прорваться", — рассказал "Марс".

Начинал свой боевой путь Марк с 95-й бригады, после обороны Киева его перевели в новую 46-й десантно-штурмовую бригаду. Уже в ее составе он выполнял задачи в Херсоне, а затем на Бахмут-Соледарском направлении. Вместе с тем "Марс" называет ситуацию в Херсоне сложнее, чем в Бахмуте.

"Если сравнивать то, что было в Херсоне, и здесь, в Бахмуте, то я бы сказал, что в Херсоне все было в разы страшнее. Превосходство противника в артиллерии было колоссальным. По нам каждый день стреляли автоматические гранатометы, танки, минометы, самоходная и другая артиллерия. 3 раза в день каждый день прилетал вертолет и тоже работал по нам", — говорит военный санитар.

В Бахмуте, по его словам, все наоборот, авиации почти нет, меньше работает артиллерия и танки, однако больше живой силой. Бои идут постоянно.

Напомним, 25 января в Минобороны заявили, что ВС РФ усиливают давление на Бахмут и Угледар, возросла интенсивность боев.

Также наемники из "группы Вагнера" впервые обстреляли Бахмут из термобарического огнемета "Солнцепек".