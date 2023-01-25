Боевики "группы Вагнера" впервые обстреляли Бахмут из ТОС-1А "Солнцепек" (видео)

Часть боеприпасов взорвались на парковках, а другие попали прямо в многоквартирные дома. Всего в жилом квартале прогремело 24 мощных взрыва — это полная нагрузка российской системы вооружения.

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Россия обстреляла Бахмут Донецкой области с помощью термобарического оружия — тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А) "Солнцепек". Под огонь попали восьмиэтажных жилых домов на востоке города. Об этом сообщает немецкое издание Bild, проанализировав видео российского пропагандистского канала Russia Today, на котором продемонстрировали применение этого вооружения.

Часть боеприпасов взорвались на парковках, а другие попали прямо в многоквартирные дома. Всего в жилом квартале прогремело 24 мощных взрыва — полная нагрузка российской системы вооружения.

Журналисты отмечают, что несколько недель назад боевики из "группы Вагнера" хвастались, что у них теперь тоже есть ТОС-1А. Теперь они впервые применили "адское оружие" непосредственно в Бахмуте. Судя по всему, огонь велся с максимального расстояния в 15 км к востоку от города.

Это свидетельствует о том, что Россия может относительно легко вывести свое тяжелое вооружение из поля зрения украинских солдат.

Что известно о ТОС-1А "Солнцепек"?

"Солнцепек" — советская и российская система вооружения, которая предназначена для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения зданий и сооружений объемным взрывом, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Уничтожение происходит путем воздействия на цель высокой температуры, осколков, ударной волны и избыточного давления.

Во время удара термобарические бомбы и ракеты выбрасывают аэрозольное вещество, которое вскоре воспламеняется и лишает воздух кислорода. После этого создается вакуум, который разрушает бетонные конструкции и разрывает легкие.

Напомним, 3 января спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что "Солнцепек" — бесчеловечная система. По его словам, она фактически уничтожает все, что подпадает под огонь.

Ранее, 3 октября, сообщалось, что украинские военные затрофеили ТОС-1А "Солнцепек". Огнеметная установка залпового огня попала в руки ВСУ заряженной и в исправном состоянии. Одна такая система накрывает 40 тыс. квадратных метров.