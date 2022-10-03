Украинские военные затрофеили полностью целый ТОС-1А "Солнцепек" (видео)

Огнеметная установка залпового огня попала в руки ВСУ заряженной и в исправном состоянии. Одна такая система накрывает 40 тыс. квадратных метров.

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Бойцы Вооруженных сил Украины захватили тяжелую огнеметную установку "Солнцепек" в нетронутом состоянии. Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

В ходе контрнаступательных действий украинские военные затрофеили ТОС-1А "Солнцепек". Как отмечают в СтратКоме, бойцы заполучили полностью рабочий и заряженный ТОС "Солнцепек".

"Исправный, полностью рабочий и заряженный ТОС "Солнцепек". Разве что только баки сухие, но разве же это проблема для наших казаков. Заправим его слезами кац*пов и вперед!", — написали в публикации.

ТОС-1А "Солнцепек" — это российская тяжелая огнеметная система залпового огня 220-мм калибра, построенная на базе танка Т-72. Она ведет огонь зажигательными или термобарическими снарядами из 24 направляющих. Дальность стрельбы установки составляет 10 км, а полный залп накрывает, как заявляется, площадь в 40 тысяч квадратных метров.

Напомним, российская армия получила партию ТОС-1А, которые были модернизированным только на бумаге. Их должны были оснастить динамической защитой, новыми гусеницами и обновленной начинкой, однако по факту этого нет на готовом изделии.

11 августа в сети появилось видео применения ТОС "Солнцепек" по жилым домам в Песках. ВС РФ выпустила почти полный пакет из 15 снарядов.