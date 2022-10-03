Українські військові затрофеїли цілісінький ТОС-1А "Солнцепек" (відео)

Вогнеметна установка залпового вогню потрапила до рук ЗСУ зарядженою і в справному стані. Одна така система накриває 40 тис. квадратних метрів.

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Бійці Збройних сил України захопили важку вогнеметну установку "Солнцепек" у незайманому стані. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

У процесі контрнаступних дій українські військові затрофеїли ТОС-1А "Солнцепек". Як зазначають у Стратком, бійці отримали повністю робочий і заряджений ТОС "Солнцепек".

"Справний, повністю робочий і заряджений ТОС "Солнцепек". Хіба що тільки баки сухі, але хіба це проблема для наших козаків. Заправимо його сльозами кац*пів і вперед!" — написали в публікації.

ТОС-1А "Солнцепек" — це російська важка вогнемета система залпового вогню 220-мм калібру, побудована на базі танка Т-72. Вона веде вогонь запальними або термобаричними снарядами із 24 напрямних. Дальність стрільби установки становить 10 км, а повний залп накриває, як заявляється, площу 40 тисяч квадратних метрів.

Нагадаємо, російська армія отримала партію ТОС-1А, які були модернізовані лише на папері. Їх мали оснастити динамічним захистом, новими гусеницями й оновленою начинкою, проте за фактом цього немає на готовому виробі.

11 серпня в мережі з'явилося відео застосування ТОС "Солнцепек" по житлових будинках у Пісках. ЗС РФ випустила майже повний пакет із 15 снарядів.