Модернізували на папері: армія РФ отримала партію вогнеметних установок ТОС-1А (фото)

Виробник заявляв, що "Солнцепеки" оснастили динамічним захистом, новими гусеницями й оновленою начинкою. Проте по факту нічого на готовому продукті не виявилося.

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Російське підприємство "Омсктрансмаш", яке входить до складу "Уралвагонзавода", звітувало про передавання модернізованої партії вогнеметних установок ТОС-1А "Солнцепек". Про це повідомляє Army Recognition.

25 вересня "Солнцепеки" були передані російській армії. Заявляється, що ЗС РФ отримали модернізовані вогнеметні установки, випереджаючи терміни здавання. Точна кількість переданих "Солнцепеков" не називається. Модернізація ТОС-1А мала полягати в установці динамічного захисту на корпус, супутникових навігаційних систем GPS/ГЛОНАСС і нових гусениць. Також у виданні припускають, що установки отримали нову систему закритого зв'язку для інтеграції до системи управління.

Однак у Defense Express звернули увагу, що на фото з переданою партією видно, що ТОС-1А поставляється без динамічного захисту на корпусі й навіть без "спідниць" на борту техніки, щоб прикривати гусениці. Тому автори припускають, що в РФ військово-промисловий комплекс неспроможний задовольнити всі потреби армії. ТОС-1А базується на шасі танка Т-72. Зараз у країні-агресорі неможливо виготовляти з нуля шасі. Тому виготовлення серії ТОС-1А, ймовірно, розконсервували кілька Т-72.

Нагадаємо, у березні бійці ЗСУ затрофеїли вогнеметну установку "Солнцепек" під Харковом.

У фоторепортажі Фокусу ми показували, що залишилося від важкої вогнеметної установки ТОС-1А у звільненому Ізюмі.