Модернизировали на бумаге: армия РФ получила партию огнеметных установок ТОС-1А (фото)

Производитель заявлял, что "Солнцепеки" оснастили динамической защитой, новыми гусеницами и обновленной начинкой. Однако по факту ничего из этого на готовом продукте не оказалось.

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Российское предприятие "Омсктрансмаш", которое входит в состав "Уралвагонзавода", отчиталось о передачи модернизированной партии огнеметных установок ТОС-1А "Солнцепек". Об этом сообщает Army Recognition.

25 сентября "Солнцепеки" были переданы российской армии. Заявляется, что ВС РФ получили модернизированные огнеметные установки опережая сроки сдачи. Точное количество переданных "Солнцепеков" не называется. Модернизация ТОС-1А должна была заключаться в установке динамической защиты на корпус, спутниковых навигационных систем GPS/ГЛОНАСС и новых гусениц. Также в издании предполагают, что установки получили новую систему закрытой связи для интеграции в систему управления.

Однако в Defense Express обратили внимание, что на фото с переданной партией видно, что ТОС-1А поставляется без динамической защиты на корпусе и даже без "юбок" на борту техники, чтобы прикрывать гусеницы. Поэтому авторы предполагают, что в РФ военно-промышленный комплекс не способен удовлетворить все потребности армии. ТОС-1А базируется на шасси танка Т-72. Сейчас в стране-агрессоре невозможно изготавливать с нуля шасси. Поэтому для изготовления серии ТОС-1А, вероятно, расконсервировали несколько Т-72.

Напомним, в марте бойцы ВСУ затрофеили огнеметную установку "Солнцепек" под Харьковом.

В фоторепортаже Фокуса мы показывали, что осталось от тяжелой огнеметной установки ТОС-1А в освобожденном Изюме.